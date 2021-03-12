شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 12-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بسلبية قوية منذ الصباح ليختبر حاجز 1700.0 الآن، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يتواجد هدفه الأول عند 1692.00، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1660.00، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً بشرط الثبات دون 1735.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1690.00 والمقاومة 1720.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط