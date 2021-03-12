شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 12-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بقوة ليلامس هدفنا المنتظر عند 1.3905 ويستقر عنده، ونرجّح استمرار الضغط السلبي لكسر هذا المستوى والتوجه نحو تحقيق مزيد من الانخفاض على المدى اللحظي، مع التذكير بأن الهدف الممتد يصل إلى 1.3800.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط بقية اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 1.4015 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3850 والمقاومة 1.4000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط