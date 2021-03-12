شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 12-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج اليورو مقابل الدولار بسلبية قوية ليقترب من هدفنا المنتظر عند 1.1888، ويستمر مؤشر ستوكاستيك بتقديم الإشارات السلبية التي تدعم فرص كسرا لمستوى المذكور وفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة خلال الجلسات القادمة، حيث يصل الهدف التالي إلى 1.1780.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مسيطراً بقية اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.1976 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1860 والمقاومة 1.2020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط