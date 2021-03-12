شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتجه لأفضل أداء أسابيع منذ يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب الجمعة وكانت في طريقها لتسجيل أفضل أسبوع لها في سبعة أسابيع، حيث أدى تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار إلى زيادة جاذبية المعدن. وارتفع السعر الفوري 0.2 بالمئة إلى 1724.80 دولار للأوقية في الأسواق الآسيوية، وارتفعت الأسعار بنسبة 1.4% خلال الأسبوع حتى الآن، وهي أكبر قفزة لها منذ الأسبوع المنتهي في 22 يناير. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1723.10 دولار. وتراجعت أسعار الذهب الجمعة إذ فرض ارتفاع العوائد الأمريكية وقوة الدولار ضغوطا على المعدن الأصفر، لكنه يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في سبعة أسابيع. وقال ستيفن إينس كبير إستراتيجي السوق لدى شركة أكسي للخدمات المالية «إنه عمل العوائد المرتفعة في الأساس وعلى الرغم من أن العوائد لم تواصل الارتفاع، فإن المشكلة هي أنها لم تنخفض، ويشكل هذا مشكلة». وأضاف «الذهب سيستقر عند نحو 1700 دولار... ما لم نبلغ مستوى جديدا بفعل ارتفاع العوائد». وصعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، بينما انتعش الدولار من أدنى مستوى في أسبوع تقريبا. ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس على مشروع قانون تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار ليدخل حيز التنفيذ وقال إنه سيعكف على تسريع عمليات التحصين من كوفيد-19 والدفع بالبلاد بشكل أكبر للاقتراب من حالتها الطبيعية بحلول الرابع من يوليو تموز. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة، الخميس 0.6 بالمئة إلى 25.91 دولار للأوقية، لكنها تتجه لأفضل أسبوع منذ أواخر يناير كانون الثاني بارتفاع 2.9 بالمئة. ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2339.48 دولار. وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1200.31 دولار ويتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في أربعة أسابيع بمكسب 6.3 بالمئة. (وكالات)