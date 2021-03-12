شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع ولكن يبقى قرب 70 دولاراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار خام برنت في آسيا، الجمعة، لكنها بقيت بالقرب من 70 دولارا للبرميل حيث أدت تخفيضات الإنتاج من قبل منتجي النفط الرئيسيين إلى تقييد العرض، مع وجود تفاؤل بشأن تعافي الطلب على المورد في النصف الثاني من العام مما يوفر الدعم أيضًا. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو 17 سنتًا، أو 0.2%، إلى 69.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 0109 بتوقيت جرينتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أبريل 65.79 دولار للبرميل، بتراجع 0.4%. في نيويورك، ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% الخميس بفعل تراجع الدولار وتوقعات بأن تكون تخمة معروض الخام قصيرة الأمد بسبب انخفاض حاد في مخزونات الوقود الأمريكية وإعادة تشغيل المصافي في تكساس. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 1.73 دولار بما يعادل 2.6 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 69.63 دولار للبرميل، في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل مرتفعا 1.58 دولار أو 2.5 بالمئة عند 66.02 دولار. وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه، «السوق عادت لتتجاوز مرتفعات أمس بمساعدة كبيرة من مزيج الدولار الضعيف والأسهم القوية. نرى أن سوق الطاقة ستظل عالقة ولفترة غير قصيرة من الأسبوع القادم، ليظل غرب تكساس داخل نطاق 63 إلى 68 دولارا قبل حدوث أي طفرة جديدة.» وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الخميس مع انحسار المخاوف من تسارع قوي للتضخم وتحول الانتباه صوب عطاء سندات حكومية لأجل 30 عاما. وتراجع الدولار لليوم الثالث على التوالي وسجل أدنى مستوياته في أسبوع مقابل سلة عملات.

(وكالات)