شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تعتزم استضافة محادثات سلام أفغانية إبريل المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقرة – رويترز

أفادت وسائل إعلام تركية، الجمعة، نقلاً عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن أنقرة تعتزم استضافة جولة من محادثات السلام الأفغانية في إسطنبول في إبريل /نيسان المقبل، مضيفاً أن بلاده ستعين مبعوثاً خاصاً إلى أفغانستان. وتأتي تصريحات جاويش أوغلو بعدما أطلعت الولايات المتحدة مسؤولين أفغاناً وزعماء في طالبان وآخرين على مسودة خطة سلام تدعو إلى تشكيل إدارة مؤقتة تتقاسم السلطة لتحل محل الحكومة الحالية إلى حين إجراء انتخابات بموجب دستور جديد. وقالت وكالة تاس للأنباء، الثلاثاء، إن روسيا تعتزم أيضاً عقد مؤتمر بشأن أفغانستان في موسكو هذا الشهر.