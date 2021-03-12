شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب أمريكي - أوروبي مشترك بنيل الحكومة الليبية الثقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

رحبت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الرئيسية المعنية بالملف الليبي بالثقة التي منحها البرلمان الليبي للحكومة الانتقالية في البلاد، وجددت الدعوة إلى انسحاب «كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب» من هذا البلد. وقال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة في بيان مشترك «تشكل هذه النتيجة خطوة أساسية على طريق توحيد المؤسسات الليبية وإيجاد حل سياسي شامل للأزمة التي عانتها ليبيا وشعبها». ودعا وزراء خارجية هذه الدول كل الأطراف الليبيين إلى «ضمان انتقال بناء ومن دون مواجهات لكل المسؤوليات» إلى الحكومة الانتقالية مرحبين بالتزام رئيس الوزراء فايز السراج «بالتخلي عن السلطة». ومن المفترض أن تحل الحكومة الجديدة بدلاً من حكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج ومقرها طرابلس، ومن السلطات الموازية في الشرق. ويجب على الحكومة العمل على إنهاء عقد من الفوضى التي سادت البلد وتوحيد مؤسساته وصولاً إلى تنظيم انتخابات نهاية كانون الأول/ديسمبر. ومن المنتظر أن تؤدي الحكومة اليمين الاثنين. وأشار الوزراء الخمسة إلى أن على الحكومة الجديدة العمل الآن على تنظيم انتخابات «حرة» في 24 كانون الأول/ديسمبر و«تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020» بالكامل بما يشمل انسحاب كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب.