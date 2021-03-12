الاقتصاد

إلغاء بطولتي أمريكا وكندا للريشة الطائرة بسبب «كورونا»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز
أعلن الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، الجمعة، إلغاء بطولتي كندا وأمريكا المفتوحتين للعبة هذا العام؛ بسبب استمرار تفشي سريع الانتشار في مناطق شتى من العالم. وكان من المقرر إقامة بطولة أمريكا المفتوحة ما بين 6 و11 من يوليو /تموز المقبل، بينما كان من المقرر إقامة بطولة كندا المفتوحة ما بين 29 يونيو/حزيران والرابع من يوليو/تموز. وقال الاتحاد الدولي للعبة في بيان: «في ظل استمرار القيود والتعقيدات الخاصة بجائحة كوفيد-19 اضطر المنظمون إلى إلغاء البطولتين». ويأتي هذا القرار بعد تأجيل بطولة آسيا المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة. وبناء على التأجيل سينتهي سباق التأهل للألعاب الأولمبية في 15 يونيو/حزيران المقبل ومن ثم ستكون بطولة سنغافورة المفتوحة آخر دورة مؤهلة للألعاب الصيفية المؤجلة والتي من المقرر أن تنطلق في 23 يوليو /تموز المقبل، في العاصمة اليابانية طوكيو.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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