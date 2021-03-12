شكرا لقرائتكم خبر عن 116 فعالية بالجناح المصري في معرض "اكسبو دبي" وتوقعات بـ2.5 مليون زائر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الحكومة، أن إنجاح المشاركة المصرية بإكسبو دبى 2020 تمثل أحد أهم أولوياتها، خاصة فى ظل الأهمية الكبيرة لهذا الحدث الدولى والذى يعقد ولأول مرة بالمنطقة العربية، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أن هناك تنسيقا كبيرا وتواصلا مستمرا بين المسئولين فى البلدين لإخراج المشاركة المصرية بالصورة التى تليق باسم ومكانة مصر وثقلها على المستويين الإقليمى والعالمى.

وزار وفد من وزارة التجارة والصناعة برئاسة أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية بالاكسبو مدينة دبي، فى إطار متابعة الأعمال التحضيرية للمشاركة المصرية بفاعليات إكسبو دبي 2020، وذلك لمتابعة التجهيزات الخاصة بالجناح المصري وكذلك الإجراءات التنظيمية المتعلقه بإدارة الاكسبو من الجانب الإماراتي بهدف إنجاح هذا الحدث العالمي والذي يقام بمشاركة 192 دولة.

وفى هذا الصدد أوضح أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري، أن الزيارة- التى استمرت يومين- تضمنت عقد عدد من اللقاءات المكثفة مع إدارة اكسبو وكذا مع عدد من الشركات الاماراتية والعالمية فضلا عن قيام الوفد بجولة داخل الجناح المصري لمتابعة التجهيزات الخاصة بالجناح من خلال الشركة المصرية المنفذة.

أشار المفوض العام المشاركة المصرية في اكسبو دبي 2020، إلى أنه تم بحث أخر التطورات المتعلقة بالمشاركة المصرية، وذلك خلال لقاء الوفد مع إدارة إكسبو دبي ممثلة في كل من عمر شحاذة وعلياء الشيباني، وأبدى الجانب الإماراتي دعمه الكامل لإنجاح المشاركة المصرية بالاكسبو، وذلك من خلال التواصل الدائم مع فريق العمل المصري وتقديم كافه التسهيلات اللازمة خاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تربط قيادة وشعباً البلدين.

ولفت "مغاورى"، إلى أن اللقاء استعرض الاستعدادات المصرية للمشاركة في هذا الحدث العالمي الهام سواء من خلال محتويات الجناح المصري وتصميمه والذى يعكس الهوية المصرية والحداثة أيضًا، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال الاستعدادات المصرية - الإماراتية للتحضير لليوم الوطني لمصر خلال إكسبو 2020 حتى يظهر بالشكل اللائق بمكانة مصر وأيضًا ليكون متناغما مع الاتجاهات العامة لإكسبو فضلا عن التعرف على الآليات المتاحة في اكسبو دبي 2020 لتعظيم استفادة الشركات ورجال الأعمال المصريين خلال هذا الحدث.

وفى هذا الإطار أوضح رئيس التمثيل التجارى، أنه تم اعداد خريطة مبدئية للفعاليات التى ستقام بالجناح المصرى خلال مدة الاكسبو التى تبلغ 6 أشهر وتضم حوالى 116 فعالية وتشمل الموضوعات الخاصة بالمدن والتطوير العمراني، السياحة، التنمية المستدامة، الصحة، الزراعة وتحسين مستوى المعيشة، المرأة والشباب .

أضاف "مغاورى"، أنه يجري حالياً التنسيق لتنظيم زيارات لعدد من أبرز الرموز والشخصيات المصرية في شتى المجالات العلمية والفنية والثقافية والرياضية للجناح المصري فى رسالة ترويجية إلى العالم، خاصةً وأنه من المتوقع أن يستقبل الاكسبو 25 مليون زائر من حوالي 192 دولة، كما يتوقع أن يبلغ عدد زوار الجناح المصري 2.5 مليون زائر، مشيراً إلى أنه يتم حالياً إجراء التحضيرات اللازمة الخاصة بكافة جوانب المشاركة المصرية لاجتذاب أكبر عدد من الزائرين للجناح المصري

واستعراض امكانات مصر الثقافية والتراثية والسياحية من خلال مساحات مخصصة لذلك داخل الجناح المصري الأمر الذي سيكون له أثر جيد في دعم جهود زيادة اعداد السائحين الأجانب لمصر خلال عام 2022 .

وشارك فى فعاليات الزيارة الوزير مفوض تجارى أشرف حمدى، رئيس المكتب التجاري المصري بدبي، وياسر جابر رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والإعلام بوزارة التجارة والصناعة إلى جانب كل من محمد أبو العينين وهديل المازنى ممثلى الشركة المصرية المنفذة للجناح المصرى.

ومن ناحية أخرى عقد الدكتور أحمد مغاورى، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية والتى تضم أكثر من 25 وزارة معنية لمتابعة المشاركة المصرية فى الاكسبو ونقل صورة مصر الحالية ورؤيتها المستقبلية إلى العالم في مختلف المجالات وذلك من خلال الجناح المصري المشارك في هذا الحدث الدولى الهام.