الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الجمعة 12-3-2021 بالبنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - شهد سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 12-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، استقرارا فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 18.65 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.71 جنيه للشراء، و18.83 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية.

 

فى سياق متصل استقرت أسعار العملات اليوم، حيث يستقر اليورو عند سعر 18.65 جنيه للشراء، 18.80 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.71 جنيه للشراء.

18.83 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.65 جنيه للشراء.

18.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر18.65 جنيه للشراء.

 

18.85 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى بنك البركة

18.65 جنيه للشراء.

18.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.62 جنيه للشراء.

18.82 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.69 جنيه للشراء.

 

18.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.61 جنيه للشراء.

 

18.84 جنيه للبيع.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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