شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 758 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة تراجع ملحوظ بقيمة 6 جنيهات، ليسجل الذهب اليوم عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الذهب 758 جنيها للجرام، وذلك على خلفية هبوط سعر اونصة الذهب اليوم إلى 1704 دولار مقابل 1724 دولار أمس.

عيار 24 سجل 867 جنيها

عيار 21 سجل 758 جنيها

عيار 18 سجل 650 جنيها

الجنيه الذهب 6064 جنيها

أونصة الذهب 1704 دولارات

كافة الأسعار المسجلة في السوق المصري، والمنشورة في سياق هذا التقرير غير مضاف إليها ما يسمي سعر المصنعية، والذي يختلف من تاجر إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وكذلك تختلف وفق نوع المشغول الذهبى فى مصر.

أسعار الذهب قد تشهد تغيرات لأكثر من مرة طوال التعاملات اليومية، طالما أن هناك تداول على الذهب في البورصات العالمية، وهنا في مصر سجل الذهب تغيرات لأكثر من مرة بسبب الانخفاض المتكرر في سعر أونصة الذهب في البورصات.