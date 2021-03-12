شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر إيجي إكس 70 بالبورصة بنسبة 1.24% خلال جلسات الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 503 مليار جنيه إلى 500.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.6%، فيما ارتفع رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.1 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.5%.
وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 32.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.116 مليار ورقة منفذة على 206 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 17.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.346 مليار ورقة منفذة على 239 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 36.3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 33.9 مليون ورقة منفذة على 2847 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 28.7% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 71.30%، وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.2 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 62.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 3.1 مليار جنيه، بحجم تداول 1.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 98.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 5.3 مليار جنيه بحجم تداول 2.8 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 160.8 ألف عملية.