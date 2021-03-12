شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلى عن ذروة 13 شهرا بفعل عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة لتتخلى عن أعلى مستوى فى 13 شهرا المسجل بجلسة الأمس ، على وشك تكبد أول خسارة فى غضون الخمس جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بعد ارتفاع عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.3% حتى الساعة 08:35 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.5% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،وسجل مستوي 424.2 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير 2020 ، بعد مكاسب قوية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى 13 شهرا ، على وشك تكبد أول خسارة فى غضون الخمس جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع التكنولوجيا ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض قرابة 1.5% ، بسبب التوترات حول سوق السندات فى الولايات المتحدة.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بأكثر من 1.0% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجل مستوي قياسي جديد عند 3,960.27 نقطة.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بحوالي 3.75% إلى معدل 1.600% ، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى 13 شهرا عند 1.622% المسجل أواخر الأسبوع الماضي.

تماشيا مع معظم التوقعات فى أسواق المال العالمية ،أبقى البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أسعار الفائدة ثابتة بدون أي تغيير ، مع التأكيد على المضي قدما فى تنفيذ البرنامج الطارئ لشراء السندات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا والمعروف باسم (PEPP)والبالغ قيمته 1.85 تريليون يورو شهريا حتى آذار/مارس 2022.

وتعهد المركزي الأوروبي على زيادة مشتريات السندات خلال الربع الثاني من هذا العام ، بعد تراجعه عن المعتاد فى الربع الأول ،وهو ما يصب فى صالح التعافي الاقتصادي فى أوروبا ، بالرغم من زيادة تكاليف الاقتراض مؤخرا بعد ارتفاع عائد السندات فى الولايات المتحدة.

ومن جانبها حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي"كريستين لاغارد" من تشديد السياسة النقدية فى منطقة اليورو قبل الأوان المناسب لذلك.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.25%.