شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبتعد عن ذروة أسبوع بفعل ارتفاع السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مبتعدة عن أعلى مستوى فى أسبوع ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى ارتفاع عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.9% إلى 1,706.42$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,722.19$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,727.98$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نسبة 0.3% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوع عند 1,739.86$ للأونصة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة قرابة 0.4% ،على وشك تحقيق أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الانتعاش مع تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل، وعزوف المستثمرين عن الأصول ذات المخاطر العالية، بعد ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بحوالي 3.75% إلى معدل 1.600% ، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى 13 شهرا عند 1.622% المسجل أواخر الأسبوع الماضي.

فقدت أسعار الذهب نسبة 1.9% الأسبوع الماضي ، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، الأمر الذي يقلل من جاذبية المعدن الثمين ،ويرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول الغير مدرة للعائد.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 4.96 طن متري، فى سابع انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 1,055.27 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 24 نيسان/أبريل 2020.