شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحقق الهدف الإضافي الأول- تحليل - 12-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بالثبات فوق الحاجز المخترق والمتمركز عند 129.65 مؤكدا بذلك استسلامه لسيطرة الميل الصاعد والمتوقع سابقا ليستقر بذلك قرب الهدف الإضافي الأول المتمركز عند 130.20, نتوقع باستمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية استئناف الاندفاع الصاعد لتمتد التداولات بذلك نحو 130.75 وصولا لمقاومة القناة الصاعدة المتمركزة عند 131.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 129.70 و 130.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد