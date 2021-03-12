شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يضغط على الحاجز-تحليل - 12-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر الزوج بتشكيله لتداولات صاعدة جديدة لنلاحظ تقديمه بذلك لضغط واضح على الحاجز المستقر عند 151.90 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم الصاعد خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

نتوقع باستمرار تجميع السعر للعزم الإيجابي, الوصول قريبا نحو 152.95 ومن ثم ليحاول ملامسة مقاومة القناة الصاعدة الممتدة نحو 153.45, أما عودة السعر للثبات دون الحاجز الحالي, فإن ذلك قد يجبره على البدء بتشكيل تداولات تصحيحية هابطة ولنتوقع وصوله بذلك نحو 150.20 ومن ثم ليختبر الدعم الإضافي المستقر عند 149.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.30 و 152.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد