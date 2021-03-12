شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر المحاولات السلبية– تحليل - 12-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر البلاتين على استقراره السلبي دون مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمتمركز عند 1230.00 ليعزز بذلك سيطرة الميل التصحيحي الهابط والمتوقع سابقا, كذلك هبوط مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 يعزز ترجيحنا الهابط لنبقى بانتظار استهداف السعر قريبا لمستوى 1160.00 ومن ثم ليكرر الضغط على الدعم الإضافي المستقر عند 1105.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1210.00 و 1160.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط