شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس دون أي تغيير– تحليل -12-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر النحاس متمسكا بالميل التصحيحي الهابط بتقديمه لإغلاقات سلبية متكررة دون مستوى 4.1200 والذي يمثل بدوره امتداد للمقاومة الموضحة بالرسم المرفق, نشير مجددا إلى أهمية تجميع السعر للعزم السلبي ليمكنه ذلك من تسجيل الأهداف السلبية والتي تتمركز حاليا قرب 3.9500 و 3.8810 على التوالي.

ننوه مجددا إلى أن اندفاع السعر فوق المقاومة المذكورة سابقا والثبات فوقها, فإن ذلك سيعيده للمسار الصاعد وليمكنه من استهداف العديد من المحطات الإيجابية بانجذابه نحو 4.2550 و 4.4150 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.1200 و 3.8810

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة