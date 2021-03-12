الاقتصاد

سعر النحاس دون أي تغيير– تحليل -12-3-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر النحاس متمسكا بالميل التصحيحي الهابط بتقديمه لإغلاقات سلبية متكررة دون مستوى 4.1200 والذي يمثل بدوره امتداد للمقاومة الموضحة بالرسم المرفق, نشير مجددا إلى أهمية تجميع السعر للعزم السلبي ليمكنه ذلك من تسجيل الأهداف السلبية والتي تتمركز حاليا قرب 3.9500 و 3.8810 على التوالي.

 

ننوه مجددا إلى أن اندفاع السعر فوق المقاومة المذكورة سابقا والثبات فوقها, فإن ذلك سيعيده للمسار الصاعد وليمكنه من استهداف العديد من المحطات الإيجابية بانجذابه نحو 4.2550 و 4.4150 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.1200 و 3.8810

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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