شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يتراوح بين 25-29 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الدواجن فى المزرعة تتراوح بين 23-24 جنيها للكيلو، على أن تباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 25-29 جنيها للكيلو، بينما تتراوح سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو، وتتراوح أسعار الدواجن البلدى بين 33-36 جنيها للكيلو.

أما فيما يخص سعر البيض، قال "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن سعر الكرتونة في المزرعة سجلت 35 جنيهًا، ويتراوح سعر المستهلك بين 39-42 جنيها، وأسعار كرتونة البيض البلدى للمستهلك بين 44-47 جنيها.