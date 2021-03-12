شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 2021 ـ 3 ـ 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 2021 ـ 3 ـ 12، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند سعر 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، أما فى الأسكندرية فثبت عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية، بينما انتعش الدولار من أدنى مستوى في أسبوع تقريبًا، ويترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) الأسبوع القادم لتحديد اتجاه سياسته النقدية.



وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة 15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة15.64 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.