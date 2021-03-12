الاقتصاد

تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 2021 ـ 3 ـ 12

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 2021 ـ 3 ـ 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الجمعة  2021 ـ 3 ـ 12، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند سعر 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، أما فى الأسكندرية فثبت عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

 

 

وفى سياق متصل، صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية، بينما انتعش الدولار من أدنى مستوى في أسبوع تقريبًا، ويترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) الأسبوع القادم لتحديد اتجاه سياسته النقدية.


وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

1b92d2f5c5.jpg

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.65 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.

ce3acafd26.jpg
سعر الدولار فى بنك عودة

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.63 جنيه للشراء.

 

15.73 جنيه للبيع.

f9df700b97.jpg
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.65 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.

e1276a665f.jpg
سعر الدولار فى بنك القاهرة15.64 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

 

46f40da414.jpg
الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا