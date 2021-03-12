شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق الهدف الأول – تحليل - 12-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من ملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 0.9255 وأجرى محاولات لكسره، ليتحرك داخل قناة لحظية هابطة تدعم فرص استمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن الهدف التالي يصل إلى 0.9185.

المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك يقدّمان إشارات سلبية تدعم التوقعات بالانخفاض، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.9320 سيوقف السيناريو السلبي ليدفع السعر للارتفاع من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9200 والمقاومة 0.9300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط