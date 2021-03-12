شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتخلى عن ذروة أسبوع بعد ارتفاع عائد السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكي ،والمسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى ارتفاع عائد السندات الأمريكية مرة أخرى قرب أعلى مستوى فى 13 شهرا.

تراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.4% إلى 1.1937$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1986 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1988$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى أسبوع عند 1.1990$ ، بفضل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين بعد تراجع عوائد السندات فى الولايات المتحدة.

تماشيا مع معظم التوقعات فى أسواق المال العالمية ،أبقى البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أسعار الفائدة ثابتة بدون أي تغيير ، مع التأكيد على المضي قدما فى تنفيذ البرنامج الطارئ لشراء السندات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا والمعروف باسم (PEPP) والبالغ قيمته 1.85 تريليون يورو شهريا حتى آذار/مارس 2022.

وتعهد المركزي الأوروبي على زيادة مشتريات السندات خلال الربع الثاني من هذا العام ، بعد تراجعه عن المعتاد فى الربع الأول ،وهو ما يصب فى صالح التعافي الاقتصادي فى أوروبا ، بالرغم من زيادة تكاليف الاقتراض مؤخرا بعد ارتفاع عائد السندات فى الولايات المتحدة.

ومن جانبها حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي"كريستين لاغارد" من تشديد السياسة النقدية فى منطقة اليورو قبل الأوان المناسب لذلك.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة قرابة 0.4% ،على وشك تحقيق أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الانتعاش مع تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، وعزوف المستثمرين عن العملات ذات المخاطر العالية ، بعد ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية .

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بأكثر من 3.5% إلى معدل 1.600% ، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى 13 شهرا عند 1.622% المسجل أواخر الأسبوع الماضي.