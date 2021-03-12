شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البلطى يتراوح بين 17 – 22 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأسماك تشهد استقرارا خلال تلك الفترة في ظل زيادة المعروض داخل السوق ، موضحة أن أسعار الأسماك اليوم الجمعة 12 – 3 – 2021 داخل سوق العبور للجملة جاءت كالتالى : - البورى 1 تتراوح 42-50 جنيها للكيلو البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، البلطى المزارع " 1 " 19-22 جنيها للكيلو البلطي المزارع "2" بين 16-17 جنيها للكيلو البلطى الأسوانى يتراوح بين 17 – 37 جنيها للكيلو البلطى الفيليه 30 – 110جنيها للكيلو القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها البربون " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو البربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو والمكرونة تتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو .