شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الموجدة اليورو لأول مرة في أربعة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لتعكس استأنف ارتدادها من الأعلى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير، بينما لا تزال بصدد أول مكاسب أسبوعية في أربعة أسابيع أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:34 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.18% إلى مستويات 1.1965 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1986، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1960، بينما حقق الأعلى له عند 1.1988.

هذا ونتطلع من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تؤكد على نمو 0.7% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر شباط/فبراير ومقابل نمو 0.8% في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك قبل أن نشهد عن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة أظهر قراءة مؤشر معدلات البطالة استقراراً عند 9.8% خلال الربع الرابع.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.3% مقابل تراجع 1.6% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 2.4% مقابل 0.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس قرار صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي بالبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% والبقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50% وسط التأكيد على المضي قدماً في البرنامج الطارئ لشراء السندات (PEPP) بقيمة 1.85 تريليون يورو حتى 2023 وتسريع وتيرة شراء السندات خلال الفترة المقبلة، وذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية.

على الصعيد الأخر، ونتطلع من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 1.3% في كانون الثاني/يناير، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 1.2%، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 2.7% مقابل 1.7% وتظهر القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 2.6% مقابل 2.0%.

وصولاً للكشف عن بيانات ثقة المستهلكين مع صدور القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 78.4 مقابل 76.8 في شباط/فبراير الماضي، وذلك بالتزامن أيضا مع الكشف عن توقعات المستهلكين للتضخم لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة، بخلاف ذلك، تابعنا منذ قليل توقيع الرئيس الأمريكي جو بادين على مشروع قانون الحزمة التحفيزية لمواجه جائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريليون.