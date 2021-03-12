شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يكسر الدعم – تحليل - 12-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الذهب كسراً لدعم القناة اللحظية الصاعدة واستقر دونه، ليكمل تشكيل نموذج علم استمراري هابط نتوقع أن يضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض من جديد، في طريقه لاستئناف المسار الرئيسي الهابط داخل القناة الرئيسية الهابطة التي تظهر بالصورة.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الهابط متوقعاً لهذا اليوم بدعم من التحرك دون المتوسط المتحرك 50، والأهداف تبدأ عند 1692.00 وتمتد إلى 1660.00 بعد تخطي المستوى السابق، مع الإشارة إلى أن اختراق 1735.00 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لتحقيق مكاسب قوية تبدأ أهدافها عند 1765.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1695.00 والمقاومة 1735.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط