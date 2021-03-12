شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحقق بعض المكاسب – تحليل - 12-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقف ارتفاع زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي عند 0.7800، حيث فقد عزمه الإيجابي ويبدأ بتقديم تداولات سلبية هادئة، مما يشير إلى توجه السعر لاستئناف المسار التصحيحي الهابط من جديد، في طريقه لاختبار مستوى 0.7615 مبدئياً.

لذلك، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم ما لم يتم اختراق 0.7825 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أن كسر 0.7765 مطلوب لتعزيز التوقعات باستمرار الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7700 والمقاومة 0.7825

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط