شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يجتاز الهدف الأول – تحليل - 12-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 69.23 واخترقه ليستقر فوقه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تمتد أهدافه التالية لتصل إلى 71.35.

سلبية مؤشر ستوكاستيك قد تسبب بعض التذبذب الجانبي المؤقت قبل استئناف المسار الرئيسي الصاعد، والذي يحصل على دعم جيد من المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الصاعدة يشترط الثبات فوق 69.23 والأهم فوق 67.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 68.50 والمقاومة 71.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد