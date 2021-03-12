شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاور المقاومة – تحليل - 12-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر النفط حول مستوى 65.80 منذ يوم أمس ويجد صعوبة في تأكيد اختراق، لكننا نلاحظ أن السعر حصل على إغلاق يومي فوق هذا المستوى، مما يدعم فرص استمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 68.45.

لذلك، سيبقى السيناريو الإيجابي قائماً وفعالاً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 64.55 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.55 والمقاومة 67.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد