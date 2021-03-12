الاقتصاد

الفضة تحت الضغط السلبي – تحليل - 12-03-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن سعر الفضة من الثبات طويلاً فوق خط الاتجاه الصاعد، ليرتد هبوطاً ويستقر دونه من جديد، لنلاحظ أن هناك ملامح قناة هابطة تدفع السعر لتحقيق انخفاض محتمل خلال الجلسات القادمة، في طريقه لاختبار مستوى 25.50 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 24.55 ثم 24.00 كمحطات رئيسية تالية.

 

وبالتالي، سيكون الاتجاه الهابط متوقعاً لهذا اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 26.30 والثبات فوقه.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.30 والمقاومة 26.50

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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