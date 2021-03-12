شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحت الضغط السلبي – تحليل - 12-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن سعر الفضة من الثبات طويلاً فوق خط الاتجاه الصاعد، ليرتد هبوطاً ويستقر دونه من جديد، لنلاحظ أن هناك ملامح قناة هابطة تدفع السعر لتحقيق انخفاض محتمل خلال الجلسات القادمة، في طريقه لاختبار مستوى 25.50 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 24.55 ثم 24.00 كمحطات رئيسية تالية.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الهابط متوقعاً لهذا اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 26.30 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.30 والمقاومة 26.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط