شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يلامس الهدف – تحليل - 12-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي هبوطاً بشكل ملحوظ يوم أمس لينجح بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 1.2525، ويظهر بعض الميل الصاعد الطفيف متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار استئناف الموجة الرئيسية الهابطة التي تمتد أهدافها التالية إلى 1.2415.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات دون 1.2650.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2460 والمقاومة 1.2600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط