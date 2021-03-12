شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يكمل نموذج إيجابي – تحليل - 12-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الين من اختراق مقاومة العلم الصاعد الذي تظهر ملامحه بالصورة ويستقر فوقه، ليحصل على حافز إيجابي يدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 109.85 ثم 110.30 كمحطات رئيسية تالية.

نشير إلى أن اختراق 109.22 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الأهداف المنتظرة، بينما يمثل الثبات فوق 108.35 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.30 والمقاومة 109.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد