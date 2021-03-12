شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحقق الهدف – تحليل - 12-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بتحقيق هدفنا المنتظر عند 1.4000 ووجد مقاومة قوية هناك، ليبدأ بتقديم إشارات ارتداد هابط وبدء موجة هابطة محتملة خلال الجلسات القادمة، تدعمها سلبية مؤشر ستوكاستيك.

وبالتالي، نحن نرجّح أن نشهد تداولات سلبية اليوم، والأهداف تبدأ عند 1.3905 وتمتد إلى 1.3800 بعد تخطي المستوى السابق، مع الإشارة إلى أن اختراق 1.4015 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى القصير والمتوسط..

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3880 والمقاومة 1.4050

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط