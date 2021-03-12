شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبدأ بسلبية – تحليل - 12-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج اليورو مقابل الدولار تداولات اليوم بسلبية ليكسر مستوى 1.1976 ويحاول الثبات دونه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للانخفاض خلال الجلسات القادمة، في طريقه لزيارة مستوى 1.1888 مبدئياً، خصوصاً وأن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبع واضح في الشراء الآن.

لذلك، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.1976 والثبات فوقه سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستوى 1.2064 كمحطة إيجابية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1860 والمقاومة 1.2020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط