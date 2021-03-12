شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 45 مليون دولار صادرات مصر من البرتقال خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الصادرات المصرية من البرتقال قفزة كبيرة في الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الصادرات البرتقال الطازج نحو 45 مليون دولار في شهر ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات حكومية، مقابل 25.5 مليون دولار فقط في شهر ديسمبر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 19.5 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت 77.5%.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية من الفاكهة سجلت ارتفاعا ملحوظا وبلغت نحو 115.6 مليون دولار فى شهر ديسمبر الماضى، بينما كانت نحو 50.5 مليون دولار فقط خلال شهر ديسمبر عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 128.8%.

وكانت صادرات البرتقال ضمن قائمة السلع الأكثر تصديرا خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث تصدرت الملابس الجاهزة قائمة السلع بقيمة بلغت 161 مليون دولار، مقابل 149 مليون فى شهر ديسمبر عام 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 8%، يليها صادرات الأسمدة بقيمة 129 مليون دولار فى ديسمبر الماضى، مقابل 89 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 45%.

وضمت القائمة، كلا من اللدائن بأشكالها الأولية بنحو 116 مليون دولار فى ديسمبر الماضى، مقابل 86 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 35%، بالإضافة إلى صادرات منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بقيمة 55 مليون دولار، مقابل 10 ملايين دولار خلال فترة المقارنة، وصادرات الأثاث بقيمة 22 مليون دولار، مقابل 19 مليون دولار خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة بلغت 13.5%.

وتراجعت قيمة العجز فى الميزان التجاري فى شهر ديسمبر الماضي، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة العجــز فى الميزان التجارى 3.28 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2020، مقابل 3.81 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 14٪.