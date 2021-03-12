شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما انخفض مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الجمعة عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي ونظيره الياباني وفي أعقاب تمرير الكونجرس الأربعاء الماضي لحزمة تحفيزية بقيمة 1.9$ تريليون لمواجهة تداعيات جائحة كورونا في الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 53.4 مقابل 58.0 في كانون الثاني/يناير الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة إحصائية قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 1.6 مقابل 21.6 في الربع الرابع الماضي، أسوء من التوقعات عند ما قيمته 19.0.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.84% ليربح 16.13 نقطة ويصل إلى المستوى 1,941.05، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.15% ليربح هو الأخر 337.07 نقطة ويصل إلى المستوى 29,548.71.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.23% ليربح 11.66 نقطة ويصل إلى المستوى 5,139.88، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.38% ليربح هو الأخر 13.03 نقطة ويصل إلى المستوى 3,449.86.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.21% ليخسر 62.75 نقطة ويصل إلى المستوى 29,322.86، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.26% ليربح 37.97 نقطة ويصل إلى المستوى 3,051.67.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.98% ليربح 119.81 نقطة ويصل إلى المستوى 12,392.29، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.76% ليربح هو الأخر 50.98 نقطة ويصل إلى المستوى 6,764.90.