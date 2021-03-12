شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الكندوز يتراوح بين 120-145 جنيها الكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد محلات الجزارة لاستقبال موسم شهر رمضان المبارك حيث يشهد سوق اللحوم الحمراء "البلدى " استقرارا وهو ما انعكس على أسعار السوق اليوم الجمعة 12 – 3 – 2021 استقرارا لجميع الأصناف من كندوز وضأن وجملى .

وقال حسن غازى صاحب محل جزارة انه من المتوقع استقرار الأسعار في السوق خلال المرحلة القادمة وذلك حتى موسم عيد الأضحى ، مشيرا الى ان متوسط سعر اللحوم في السوق " الكندوز " يتراوح بين 120 - 145.جنيها للكيلو، سعر اللحم المفروم العادي يتراوح 110-125جنيها الكيلو. وأضاف غازى في تصريحات لليوم السابع أن أسعار البفتيك والاستيك كندوز لتتراوح بين 120-140جنيها فى الكيلو ، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها ، والسجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها للكيلو، و أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.

وكان تقرير حكومي كشف عن إجمالى التمويل المتاح للمشروع منذ 4 أعوام 4.1 مليار جنيه من خلال البنك الزراعى المصرى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الجانب الأكبر منه وقدره 3.6 مليار جنيه تم إتاحته فى عام 2020، وهذا وقد بلغ إجمالى التمويل الذى تم منحه لصغار المربين من هذا المشروع ‏مبلغ 3.3 مليار جنيه، استفاد منه ما يقرب من 20 ألف مربى صغير بعدد رؤوس ‏أكثر من 224 ألف رأس فى كل محافظات الجمهورية (منها رؤوس محلية مايزيد عن 203 ألف و رؤوس مستوردة 18 ألف).