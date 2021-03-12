شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تويتر" يرتفع بأكثر من 5% مع استمرار التحديثات على المنصة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تويتر" خلال تعاملات يوم الخميس في أعقاب المكاسب التي حققها القطاع التكنولوجي فضل عن استمرار تحديث الشركة لمصنتها الاجتماعي.



وأعلنت "تسلا" عن عزمها إجراء اختبارات لإضافة مميزات على منصة التواصل الاجتماعي، ومن بينها عرض الصور على صفحتها الرئيسية بشكل كامل.



وتستهدف الشركة الأمريكية بهذه الخطوة عرض الصورة بدقة وجودة أعلى لا سيما بدقة "4 كيه"، وهذا الأمر ربما يعزز منافسة الشركة مع تطبيقات شهيرة مثل "إنستجرام".



أضافت "تويتر" أن خاصية تحسين الصورة ودقتها سوف تقتصر على 5 جيجا بايت حاليا على أن يتم تطوير التحديث وإضافته في وقت لاحق، لكن الشركة لم تفصح عن موعد إضافة هذه الميزة.



يأتي ذلك في ظل استمرار تطوير "تويتر" لخواصها لجذب عدد أكبر من المستخدمين وتعزيز حجم الإيرادات الإعلانية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "تويتر" بنسبة 5.6% وأغلق جلسة الخميس عند 68.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 68.7 دولار وأقل سعر عند 65.8 دولار.