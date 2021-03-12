شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يقفز بنحو 5% مواصلا مكاسبه القوية هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم الخميس مواصلا المكاسب القوية التي حققها هذا الأسبوع والتي بلغت ذروتها يوم الثلاثاء الماضي عندما قفز بنسبة 20% لتعد المكاسب اليومية الأكبر في أكثر من عام.



وتستعيد "تسلا" نغمة المكاسب والتي دفعت المدير التنفيذي للشركة "إيلون ماسك" إلى المرتبة الأولى في قائمة أثرياء العالم.



وتجاوزت ثروة "ماسك" مستوى 175 مليار دولار بحسب مؤشر "بلومبرج" للمليارديرات حيث تشتد المنافسة مع مواطنه "جيف بيزوس" مؤسس "أمازون دوت كوم".



هذا، وقد أعلنت "تسلا" اليوم زيادة سعر أربعة موديلات من سياراتها الكهربائية من "موديل 3" و"موديل إس" و"موديل واي".



وأشارت الشركة إلى أنها سترفع سعر مودل "إس بليد بلس" بحوالي 10 آلاف دولار إلى 149 ألف دولار من 139 ألف دولار، في حين سترفع سعر "موديل 3 لونج رينج" إلى 46.5 ألف دولار من 45.9 ألف دولار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 4.7% وأغلق جلسة الخميس عند 699.6 دولار، وسجل أعلى سعر عند 702.5 دولار في حين سجل أقل سعر عند 677.1 دولار.