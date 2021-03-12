شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع و"داو جونز" و"إس أند بي 500" يحققان إغلاقا قياسيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس مدعومة بتوقيع البيت الأبيض على حزمة التحفيز المالي مما دفع "الداو جونز" و"إس أند بي 500" لتحقيق مستويات إغلاق قياسية جديدة.



وأعلن مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق هذا الأسبوع الموافقة على حزمة التحفيز المقدرة بقيمة 1.9 تريليون دولار والتي تستهدف بها واشنطن دعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وذكرت وكالات أنباء أن الرئيس "بايدن" وقع بشكل رسمي على الحزمة التحفيزية لتنفيذها بشكل رسمي.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا سجل مستوى 712 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى مستوى 725 ألف طلب.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بنسبة 2.5% أو ما يعادل 1.58 دولار وأغلق عند 66.02 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 66.1 دولار وأقل سعر عند 64.5 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 2.5% أو ما يعادل 1.73 دولار وأغلق عند 69.63 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 69.4 دولار 69.5 دولار وأقل سعر عند 67.9 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.6% (ما يعادل 188 نقطة) إلى 32485 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 32661 نقطة وأقل مستوى عند 32345 نقطة.



وارتفع "إي أند بي 500" بنسبة 1% (ما يعادل 40 نقطة) إلى 3939 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3960 نقطة وأقل مستوى عند 3915 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 2.5% (ما يعادل 330 نقطة) إلى 13298 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13433 نقطة وأقل مستوى عند 13246 نقطة.