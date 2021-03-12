انخفاض جديد في أسعار الذهب

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، عن تراجع أسعار الذهب عن أعلى مستوياته في أسبوع، مع تقليص الدولار خسائره وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وقالت الوكالة إن السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2% إلى 1723.40 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ في وقت سابق ذروته منذ الثالث من مارس عند 1739.63 دولار.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة لتسجل 1720.40 دولار للأوقية.

وقال تاي وُنج، المتعامل لدى بنك الاستثمار بي.إم.أو في نيويورك: "عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات ارتفعت مجددا، مما يجلب الاستقرار للدولار وينال من الذهب".

وفيما يخص الفضة، انخفضت بنسبة 0.6% إلى 26 دولار للأوقية.