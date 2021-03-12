شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق على ارتفاع في ظل التوقعات السلبية بشأن المحصول الأرجنتيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة المخاوف بشأن المحاصيل في أمريكا الجنوبية لا سيما في الأرجنتين.



وتشير التوقعات إلى أن الأرجنتين ستحصد 44 مليون طن من الصويا و45 مليون طن من الذرة في الموسم الحالي، وذلك دون توقعات سابقة بحصاد 46 مليون طن من كل من السلعتين الزراعيتين.



يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الدولة اللاتينية من جفاف الطقس بشكل شديد منذ منتصف عام 2020 على فترات متفاوتة.



وتعرضت الأرجنتين في الآونة الأخيرة من موجة حرارة شديدة تزامنت مع جفاف الطقس وضعف تساقط الأمطار.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 91.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.8 نقطة وأقل مستوى عند 91.3 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مايو/أيار بنسبة 0.2% إلى 14.13 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 14.22 دولار وأقل سعر عند 14 دولارا.