شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع لتعوض خسائر الجلسة الماضية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وعقب إقرار الكونجرس الأمريكي لحزمة التحفيز المالي.



وأعلن مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق هذا الأسبوع الموافقة على حزمة التحفيز المقدرة بقيمة 1.9 تريليون دولار والتي تستهدف بها واشنطن دعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وذكرت وكالات أنباء أن الرئيس "بايدن" وقع بشكل رسمي على الحزمة التحفيزية لتنفيذها بشكل رسمي.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا سجل مستوى 712 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى مستوى 725 ألف طلب.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 91.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.8 نقطة وأقل مستوى عند 91.3 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو/أيار بنسبة 0.2% أو ما يعادل 6.3 سنت وأغلق المعدن النفيس عند 26.193 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 26.545 دولار وأقل سعر عند 25.885 دولار.