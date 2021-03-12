شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للين الياباني رغم ضعف الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس على نحو سلبي، وذلك على الرغم من ضعف الدولار الأمريكي.



ووقع الين تحت وطأة الضغوط في ظل إقبال المستثمرين على أصول المخاطرة كأسواق الأسهم عقب إقرار حزمة التحفيز المالي في الولايات المتحدة.



كان مجلس النواب الأمريكي قد أعلن الموافقة على حزمة التحفيز المقدرة بقيمة 1.9 تريليون دولار والتي تستهدف بها واشنطن دعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وذكرت وكالات أنباء أن الرئيس "بايدن" وقع بشكل رسمي على الحزمة التحفيزية لتنفيذها بشكل رسمي.



وكشفت بيانات اقتصادية في الياباني عن أن مؤشر أسعار منتجي الخدمات انخفض بنسبة 0.7% خلال الشهر الماضي، وهي قراءة اتفقت مع توقعات المحللين.



من ناحية أخرى، تواصل دول العالم جهودها لمكافحة فيروس كورونا سواء بجهود الإغلاق أو عن طريق توزيع الملايين من جرعات اللقاحات الواعدة المضادة للفيروس.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الأمريكي أمام الين الياباني على نحو إيجابي بحلول الساعة 20:47 بتوقيت جرينتش عند 108.4، وسجل أعلى سعر عند 108.8 وأقل سعر عند 108.3.