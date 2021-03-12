شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع بفضل انخفاض العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس عقب انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ، ورغم توقيع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" على حزمة التحفيز المالي.



كان مجلس النواب الأمريكي قد أعلن أمس الموافقة على حزمة التحفيز المقدرة بقيمة 1.9 تريليون دولار والتي تستهدف بها واشنطن دعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وذكرت وكالات أنباء أن الرئيس "بايدن" وقع بشكل رسمي على الحزمة التحفيزية لتنفيذها بشكل رسمي.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا سجل مستوى 712 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى مستوى 725 ألف طلب.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 91.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.8 نقطة وأقل مستوى عند 91.3 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.1% أو ما يعادل 80 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 1722.6 دولار للأوقية.