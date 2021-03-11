شكرا لقرائتكم خبر عن ثروات الأمريكيين تتجاوز 130 تريليون دولار نهاية 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تقرير، الخميس إن ثروات الأُسر الأمريكية ختمت العام 2020 عند مستوى قياسي مرتفع بلغ 130.2 تريليون دولار، في ظل أسعار فائدة بالغة التدني وإجراءات تحفيز اقتصادي ضخمة كبحت التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا.

أظهر التقرير أن ارتفاعات أسواق الأسهم أضافت 4.9 تريليون دولار إلى الأصول في الربع الأخير من السنة، وإن ارتفاع قيمة العقارات أضاف حوالي 900 مليار دولار.

وزادت الأرصدة النقدية 642.7 مليار دولار في الربع الرابع إلى مستوى قياسي بلغ 14.1 تريليون دولار. ونمت ثروات الأُسر 12 تريليون دولار عنها قبل عام، وسدد المستهلكون 118.3 مليار دولار من ديون بطاقات الائتمان، وهو رقم قياسي أيضا.

لا يوضح التقرير قدر التفاوت بين الأُسر ذات الدخل المرتفع والأسر الفقيرة، ولا بين أوضاع أصحاب الوظائف ومن فقدوها أو من يملكون أسهما وعقارات ومن لا يملكون.

لكن البيانات تعطي مؤشرا عاما على قوة الأوضاع المالية للأُسر الأمريكية، والتي تلقت دعما بنحو ثلاثة تريليونات دولار في وقت مبكر من الأزمة، فضلا عن تخفيضات أسعار الفائدة ومشتريات السندات الشهرية من البنك المركزي. (رويترز)