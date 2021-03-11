شكرا لقرائتكم خبر عن مستوى قياسي لـ«الداو» والأسهم الأوروبية عند ذروة عام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية الخميس مع استئناف عودة أسهم التكنولوجيا، في حين أن التوقيع على تحفيز مالي إضافي أعطى المعنويات دفعة أخرى.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 1.3% ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو أول رقم قياسي له منذ 16 فبراير. وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 350 نقطة ليسجل رقمًا قياسيًا آخر خلال اليوم.

وقفز ناسداك 2.5% وسط تناوب مرة أخرى في أسهم التكنولوجيا. وارتفع سعر تيسلا بنسبة 4%. قفزت كل من أبل وفيسبوك ونتفليكس بنسبة 2% على الأقل، بينما ارتفعت أسهم أمازون وأفابيت ومايكروسوفت.

تنتعش أسهم التكنولوجيا والنمو من التصحيح السريع الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة. تجعل المعدلات المرتفعة الأرباح في السنوات البعيدة تبدو أقل جاذبية للمستثمرين ويمكن أن تقوض الأسهم ذات التقييمات المرتفعة نسبيًا.

انخفض مؤشر ناسداك المركب إلى منطقة التصحيح يوم الاثنين، منخفضًا بأكثر من 10% من أعلى مستوى له مؤخرًا. الآن، أصبح المعيار القياسي ثقيل التكنولوجيا حوالي 5% من أعلى مستوى له.

الأسهم الأوربية

بلغت الأسهم الأوروبية الخميس أعلى مستوياتها في عام، إذ انحسرت المخاوف من قفزة للتضخم وقال البنك المركزي الأوروبي إنه مستعد لتسريع وتيرة طبع النقود لإبقاء تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو تحت السيطرة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي للجلسة الرابعة على التوالي، إذ تقدم 0.5 بالمئة وبعد مكاسب في الجلسة السابقة على خلفية بيانات تضخم خافت وإقرار الكونجرس الأمريكي أحد أضخم إجراءات التحفيز الاقتصادي في التاريخ.

وزاد مؤشر للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.7 بالمئة ليبلغ أعلى مستوى له في أكثر من 13 عاما.

قال البنك المركزي الأوروبي إنه سيتوسع في استخدام برنامجه لشراء السندات المرتبط بالجائحة والبالغ 1.85 تريليون يورو على مدار الأشهر المقبلة لوقف أي ارتفاع غير مبرر في تكاليف الدين. وحذرت رئيسة البنك كريستين لاجارد أيضا من تشديد السياسة قبل الأوان المناسب لذلك.

كانت التكنولوجيا والتعدين والسفر والترفيه أكبر القطاعات الرابحة في أوروبا، إذ زاد كل منها أكثر من اثنين بالمئة. وكانت أسهم البنوك الأكثر خسارة، إذ هبط سهم بنك إتش.إس.بي.سي 4.7 بالمئة.

الأسهم الأوروبية في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية على أمل أن تقود إجراءات التحفيز الضخم وبرامج التطعيم تعافيا للاقتصاد العالمي، في حين يدعم الهدوء في أسواق السندات الإقبال على الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم.

الأسهم اليابانية

وارتفع المؤشر نيكاي 0.6 في المئة إلى 29211.64 نقطة بينما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.27 في المئة إلى 1924.92 نقطة. وقال كويتشي كروس كبير الاستراتيجيين لدى ريسونا آست مانجمنت، إن «الأسهم المرتبطة بالنمو ساعدت السوق، لكن عمليات بيع في الأسهم ذات الثقل على المؤشر فرضت ضغوطاً أيضاً».

وارتفع نيكاي لأعلى مستوى في 30 عاماً الشهر الماضي بفعل توقعات بانتعاش اقتصادي وأرباح أفضل من المتوقع للشركات، وقفزت أسهم شركات الشحن، لتصبح أكبر رابح على المؤشر نيكاي، إذ ارتفع سهم كاواساكي كيسن 12.71 في المئة وربح سهم ميتسوي أو.إس.كيه لاينز 7.45 في المئة، وارتفع سهم نيبون يوسن 7.3 في المئة.

وقفز سهم بنك شينسي 5.46 في المئة بعد تقرير ذكر أن البنك يستحوذ على حصة عشرة في المئة في شركة بطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي الأسترالية لاتيتيود فايننشال جروب.

وتراجعت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ نزل سهم طوكيو إلكترون 0.59 في المئة وخسر سهم موراتا للتصنيع 3.09 في المئة، ونزل سهم شركة المعدات الطبية تيرومو 2.2 في المئة مما شكل أكبر ضغط على المؤشر نيكاي، وتلاه سهم طوكيو إلكترون، وتقدم 127 سهماً على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 93. (وكالات)