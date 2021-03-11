شكرا لقرائتكم خبر عن «سوفت بنك» تجني 33 مليار دولار في أولى جلسات تداول «كوبانج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنت مجموعة سوفت بنك نحو 33 مليار دولار أرباحا غير محققة من أولى جلسات تداول سهم شركة التجارة الإلكترونية الأكبر بكوريا الجنوبية، كوبانج، في أحدث مؤشر على نهوض صندوقها رؤية البالغ حجمه 100 مليار دولار من كبوته.

فتحت أسهم كوبانج مرتفعة 81 بالمئة فوق سعر طرحها الخميس، بعد أن جمعت الشركة 4.6 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي تشهده سوق الأسهم الأمريكية هذا العام.

كانت سوفت بنك دفعت حوالي ثلاثة مليارات دولار مقابل حصة تبلغ 37 بالمئة في الشركة، وفقا لمصادر مطلعة على عملية جمع التمويل التي جرت في وقت سابق، مما يعني تحقيقها 33 مليار دولار ربحا إذا لم ينزل سعر السهم.

نجاح كوبانج المبهر بسوق الأسهم سيكون تطورا محل ترحيب لمجموعة سوفت بنك، التي تعاني في ظل انهيار قيمة استثمارات بمليارات الدولارات في شركة جرينسيل كابيتال البريطانية الناشئة والمتخصصة في تمويل سلاسل الإمداد.

وصندوق رؤية أكبر داعم لشركة جرينسيل.

كانت المجموعة اليابانية أعلنت الشهر الماضي ارتفاع صافي ربح الربع الثالث لأكثر من 20 مثلا بفضل تعاف في صندوق رؤية، الشهير باستثماراته المبكرة في أوبر وقصص نجاح أخرى بقطاع التكنولوجيا.

وقبل عام واحد فحسب، كانت سوفت بنك تكابد تداعيات الطرح الأولي الفاشل وانهيار قيمة شركة تشارك المقار الإدارية وِي وُرك، مما أثار الشكوك بأن يكون الرئيس التنفيذي ماسايوشي سون قد فقد لمسته السحرية وهدد خططا لإقامة صندوق رؤية 2.

(رويترز)