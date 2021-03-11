شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس علماء الإمارات يناقش منظومة بحوث «المسيرة التنموية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

ناقش مجلس علماء الإمارات، برئاسة سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيس المجلس في الاجتماع الأخير للدورة الثانية حزمة من الدراسات التقييمية لمنظومة البحث والتطوير في الدولة خلال الوضع الراهن، وطرق تعزيز دورها وزيادة مساهمتها في المسيرة التنموية للإمارات، وذلك بما ينسجم مع استعدادات الدولة لمرحلة نمو جديدة في غضون العقود الخمسة المقبلة، وفق خطط الاستعداد للخمسين الذي أعلنته القيادة الرشيدة.

وبحث المجلس في سبل تعزيز منظومة البحث والتطوير بما يتماشى مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية المعنية بالاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والإنسان للريادة في الصناعات المستقبلية، والمساهمة في رسم واقع معرفي جديد يرسخ مكانة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً، فضلاً عن توظيف العلوم المتقدمة في تطوير وابتكار حلول للتحديات المستقبلية ودعم جهود الحكومة في تحقيق مستهدفاتها التنموية.

وأكدت سارة بنت يوسف الأميري أن خطط المرحلة المقبلة ستخضع إلى تحديث نوعي يتماشى مع خطط تطوير منظومة البحث والتطوير، وستبدأ بإنشاء إطار وطني لحوكمة هذه العملية بصورة تحوّل مخرجاتهما إلى مراحل جديدة من الفوائد الاقتصادية التي تدعم التنمية الشاملة في الدولة.

وأشارت إلى أهمية تمكين منظومة البحث والتطوير الإماراتية وتوجيه أنشطتها ومواءمتها مع الأولويات الوطنية، ورفع مستوى أدائها، وتسهيل متابعة أثرها في تحقيق النمو العلمي والاقتصادي والاجتماعي، لافتةً إلى أن المجلس يحرص على توفير مختلف السبل لتمكين العلماء والخبراء، والإسهام في خلق بيئة محفزة للبحث العلمي من خلال مراجعة واقتراح سياسات واستراتيجيات لتحقيق التنمية المستدامة في الدولة، وتعزيز ثقافة العلوم والبحث والتطوير في الدولة لدعم الاقتصاد المعرفي.

إنجازات وطنية

وحقق مجلس علماء الإمارات إنجازات وطنية عدة خلال الأعوام الماضية، أبرزها إنشاء مَجْمع محمد بن راشد للعلماء، الذي يعد أكبر تجمع للعلماء والباحثين من ذوي الإنجازات والإسهامات من مختلف التخصصات العلمية في الدولة، وإطلاق ميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي وميدالية الإنجازات مدى الحياة ووسام محمد بن راشد لدعم البحث العلمي.

كما رشح المجلس عدداً من العلماء والباحثين للحصول على تأشيرات الإقامة الذهبية في عامي 2019 و2020 بالإضافة إلى إنشاء مجلس علماء الشباب بالتعاون مع مجلس الإمارات للشباب فضلاً عن إنجازات أخرى عديدة.