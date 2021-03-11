شكرا لقرائتكم خبر عن «إسلامية الشارقة» تفتتح مسجدين في منطقتي السيوح وحوشي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية في مدينة الشارقة مسجد «عتبة بن ربيعة القرشي»، ومسجد «بشير بن سعد الأنصاري»، حيث يتسع المسجدان لما يقارب 450 مصلياً ومصلية، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للدائرة للعام الجاري، ترجمة لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توفير كافة المرافق والخدمات لتعزيز الاستقرار لقاطني الإمارة، ومواكبة النهضة والتوسع العمراني في الإمارة.

شيد المسجدان وفق الطراز المعماري الإسلامي الحديث، مع المرافق الخدمية كافة، التي من شأنها توفير الأجواء الإيمانية لمرتادي المساجد «مصلى للرجال وآخر للنساء، ومواقف للسيارات، وسكن للإمام».

ويقع مسجد «عتبة بن ربيعة القرشي» في منطقة الرقيبة 5 بضاحية السيوح على مساحة تبلغ 3488 متراً مربعاً، ويتسع ل300 مصلٍ ومصلية، بينما يقع مسجد «بشير بن سعد الأنصاري» في منطقة حوشي على مساحة تبلغ 2400 متر مربع، ويتسع ل 150 مصلياً ومصلية.

ويأتي افتتاح المسجدين تلبية لاحتياجات المناطق والضواحي من المساجد، وفق الكثافة السكانية والتطور العمراني بكل منطقة، حيث بلغ عدد المساجد التي تم افتتاحها حتى الآن في ضاحية السيوح 18 مسجداً، و4 مساجد في منطقة حوشي.