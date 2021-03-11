شكرا لقرائتكم خبر عن «الابتكار» و«الشباب» في «ديوا» يعرّفان بالطاقة النظيفة وتقنياتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظم مركز الابتكار ومجلس الشباب في هيئة كهرباء ومياه دبي، جلسات تعريفية وتوعوية في مراكز الشباب التابعة للمؤسسة الاتحادية للشباب، في أبوظبي ودبي وعجمان ورأس الخيمة. وأضاءت الجولة على الطاقة النظيفة وتقنياتها، وأبرز مشاريع الهيئة في هذا المجال، ومنها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. كما ركزت الجولة على أفضل ممارسات المجلس وتجاربه، لتعزيز مساهمة موظفي الهيئة الشباب في تنافسية دولة الإمارات في مختلف المجالات.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة «نعتز بالتعاون مع المؤسسة وكل الجهات الحكومية والخاصة. وتتبنى الهيئة استراتيجية متكاملة لتأهيل الشباب للمشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني، إيماناً منها بأن شباب اليوم هم قادة المستقبل وحجر الأساس في ضمان مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة».